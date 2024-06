En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Montastruc-la-Conseillère à la loupe Une autre question qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montastruc-la-Conseillère, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,27% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 21,44% à Montastruc-la-Conseillère le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 36% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (7,67%), de l'EELV Marie Toussaint (7,38%) ou encore de Léon Deffontaine (1,69%).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 9 points à Montastruc-la-Conseillère Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% ou plus à Montastruc-la-Conseillère ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Montastruc-la-Conseillère le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Montastruc-la-Conseillère. Le bulletin enregistrait 24,11% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 21,44% et Valérie Hayer à 14,41%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Montastruc-la-Conseillère au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour estimer une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 31,46% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,2% qui remportaient le premier tour de l'élection présidentielle à Montastruc-la-Conseillère. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 15,75% des votes. Et La patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour avec 33,08% contre 66,92%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives 2022 à Montastruc-la-Conseillère A l'échelle locale, le résultat du RN à ces élections législatives2024 sera très instructif. Au premier tour des élections législatives 2022, Montastruc-la-Conseillère, couverte par la 2ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 33,14%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 12,08%. Au deuxième round, c'est encore Jean-Luc Lagleize qui cumulera le plus de suffrages, avec 56,04% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Montastruc-la-Conseillère Dans les rues de Montastruc-la-Conseillère, les élections sont en cours. Avec ses 29,47% de cadres supérieurs pour 3 708 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 339 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (87,66%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 23,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,25%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 40 553 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Montastruc-la-Conseillère contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Montastruc-la-Conseillère ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait à 36,75% des inscrits sur les listes électorales de Montastruc-la-Conseillère, à comparer avec une abstention de 41,62% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,48% au premier tour. Au second tour, 41,54% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 13,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,87% au second tour.