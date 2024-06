Résultat des législatives à Montbronn : l'élection 2024 en direct

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection du président de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La candidate de l'ancien FN l'emportait avec 35,46% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,84% et 14,59% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 8,53% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen s'était aussi imposée avec 57,41% contre 42,59%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Montbronn ?

Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Montbronn, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 25,51% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 38,26% pour Vincent Seitlinger (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 62,27%. Vincent Seitlinger remportait donc cette élection sur place.