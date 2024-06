Résultat des législatives à Montcresson : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement l'élection suprême qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 32,03% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Montcresson. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,06%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,25% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,64% contre 51,36%.

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant localement pour ces législatives 2024. Le RN tirait son épingle du jeu à Montcresson lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Thomas Ménagé qui se classait en tête au premier tour avec 30,93% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Loiret. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 71,21%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,79%.

11:02 - Élections législatives à Montcresson : impact de la démographie et de l'économie locale

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Montcresson comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 252 habitants répartis dans 710 logements, ce village présente une densité de 61 habitants/km². Avec 63 entreprises, Montcresson permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (76,62%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 47,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 51,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 768,60 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Montcresson incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.