C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Point à retenir : le RN avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 12,41% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,83%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,12% et Marine Le Pen avec 12,41%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,58% contre 75,42%).

11:02 - Montesson : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

En pleine campagne électorale législative, Montesson est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 36,31% de cadres supérieurs pour 14 511 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 384 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 009 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,44% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 424 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,15%, Montesson se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 50,63% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 6,53 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Pour résumer, Montesson incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.