Résultat des législatives à Montfermeil : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Montfermeil La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Raphaël Glucksmann avait glané 6,32% à Montfermeil début juin. Mais ce sont 45% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (34,51%), de Marie Toussaint (3,1%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,81%). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Montfermeil, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 34,21% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où ira le RN lors des législatives à Montfermeil ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion prédisent une progression moyenne du RN à près de 15 points aux législative 2024 en comparaison de son score des précédentes législatives (ce qui propulserait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 32% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Montfermeil au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le podium des dernières européennes à Montfermeil était en effet le suivant : la liste de Valérie Hayer, en troisième position avec 8,09% des voix, devancée par la liste de Jordan Bardella avec 29,63% et enfin la liste de Manon Aubry avec 34,51%, couronnée dans la commune.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Montfermeil lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Montfermeil lors du premier tour de la présidentielle avec 41,12%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,09%. Montfermeil n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 19,53% et 6,53% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,15% contre 60,85%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Montfermeil ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très observé. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Montfermeil, obtenant 17,93% des suffrages sur place, contre 34,21% pour Jérôme Legavre (LFI-PS-PC-EELV). Sur la commune de Montfermeil, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Jérôme Legavre dans la localité.

11:02 - Montfermeil : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Montfermeil, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 4720 hab/km² et 43,41% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,26% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 734 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 23,55% et d'une population étrangère de 19,40% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,82% à Montfermeil, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Montfermeil Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des scrutins électoraux passés ? Début juin, à l'occasion des européennes, le pourcentage de participation représentait 40,24% au sein de Montfermeil, à comparer avec une participation de 36,77% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 34,82% au premier tour. Au second tour, 33,97% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.