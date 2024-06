Résultat des législatives à Montgeron : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Montgeron, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montgeron, le binôme Nupes avait en effet glané 31,18% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment obtenu 14,87% à Montgeron début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 16,73% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,98% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,38% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un total de 37% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Montgeron Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des pistes apparaissent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Montgeron entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 10% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Montgeron début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Montgeron, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 22,58% des voix contre Manon Aubry à 16,73% et Valérie Hayer à 14,95%. Ce qui correspond à 1813 votes dans la ville.

14:32 - Montgeron avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen finissait loin derrière à Montgeron au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 15,44% contre 27,76% pour Emmanuel Macron et 27,53% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 32,4% contre 67,6%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Montgeron ? Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Montgeron en 2022, où c'est Emilie Chazette-Guillet (Nupes) qui s'imposait au premier tour, avec 31,18%, Montgeron votant pour la 8ème circonscription de l'Essonne. Nicolas Dupont-Aignan terminait en tête en revanche avec l'étiquette Droite souverainiste au second tour dans la localité, avec 55,49%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Montgeron : ce qu'il faut savoir La démographie et le profil socio-économique de Montgeron déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,12%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 19,91% et d'une population étrangère de 14,87% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,24% à Montgeron, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives à Montgeron sont lancées L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Début juin, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 48,7% des inscrits sur les listes électorales de Montgeron (Essonne). L'abstention était de 48,77% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,96% au premier tour et seulement 50,88% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 15 584 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 30,38% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,21% au premier tour.