19:41 - Un résultat aux législatives entre 23% et 25% à Montjoire pour le Nouveau Front populaire ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 13,68% à Montjoire il y a quelques jours. Mais ce sont 23% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,89%), de l'EELV Marie Toussaint (4,4%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,12%). Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs terminé en tête avec 25,63% des voix dans la localité, où c'est Anne Stambach-Terrenoir qui représentait la gauche.

18:42 - À Montjoire, le Rassemblement national peut inverser le résultat de 2022 Difficile de tirer des conclusions de tous ces scores. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN semble déjà solide à Montjoire entre le score de Jordan Bardella en 2019 (28,39%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (35,67%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Montjoire le 9 juin ? Le résultat de ces législatives va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 219 habitants de Montjoire passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella glanait 35,67% des voix face à Raphaël Glucksmann à 13,68% et Valérie Hayer à 12,21%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Montjoire au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Montjoire. La candidate du parti d'extrême droite glanait 27,45% au premier tour contre 22,97% pour Emmanuel Macron et 18,62% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 8,83% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, Marine Le Pen finissait aussi première avec 51,58%.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Montjoire ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette législative. Au premier tour des législatives 2022, Montjoire, couverte par la 2ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme Nupes s'imposer avec 25,63%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 23,84%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (51,73% contre 48,27% pour le RN). Mais c'est Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Montjoire : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Montjoire comme partout. Avec une population de 1 280 habitants répartis dans 568 logements, ce village présente une densité de 63 hab par km². Ses 119 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,68%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 50,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 212,84 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, Montjoire incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Montjoire pour les législatives À Montjoire (31380), le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,47% au premier tour et seulement 53,29% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Montjoire ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 004 personnes en âge de voter au sein de la commune, 84,46% avaient participé au vote, contre une participation de 80,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 812 personnes.