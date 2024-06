En direct

19:49 - Les supporters de la Nupes en question Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 11,61% à Montlignon le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 8,98% de Manon Aubry (LFI), les 4,53% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,68% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 24% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Montlignon, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 19,63% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Montlignon Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 20% voire plus à Montlignon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Montlignon le 9 juin dernier ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler avisé au moment d'appréhender le scrutin des législatives. 25,84% des voix ont en effet cheminé vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Montlignon, face à Valérie Hayer à 17,81% et François-Xavier Bellamy à 14,09%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 354 habitants de Montlignon passés par les urnes.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Montlignon ? Le choix du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. Dans la commune de Montlignon, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 15,65%, la représentante de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,05% et 17,03% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 33,85% contre 66,15%.

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Montlignon Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment du rendez-vous politique du jour. Même si ce précédent ne peut anticiper de manière certaine le résultat… Le RN n'a pas convaincu à Montlignon il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,98% au premier tour, contre 30,20% pour Naïma Moutchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Montlignon votant pour la 4ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 31,74% contre 68,26% pour les vainqueurs. Naïma Moutchou conservait donc son avance sur place.

11:02 - Montlignon : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Montlignon comme dans toute la France. Avec ses 32,54% de cadres supérieurs pour 2 894 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 244 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 184 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 4065,16 euros/mois, la ville vise un avenir prospère. À Montlignon, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Montlignon Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 2 303 inscrits sur les listes électorales à Montlignon, 60,96% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 57,47% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,33% au premier tour et seulement 51,31% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.