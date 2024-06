Résultat des législatives à Montluçon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel score pour le Front populaire à la fin de ces législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait glané 12,64% à Montluçon début juin. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,05%), de l'EELV Marie Toussaint (3,39%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,97%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs atterrit sur la première marche avec 23,73% des suffrages dans la localité, où c'est Louise Heritier qui représentait la gauche.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Montluçon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Montluçon entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 23% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,69% dans la moyenne nationale pour Bardella à Montluçon début juin En deux ans, ce fragile équilibre a été effacé, en France comme dans beaucoup de communes. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Montluçon, avec 33,69% des électeurs devant la liste portée par Valérie Hayer avec 12,69%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,64%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Montluçon au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montluçon lors du premier tour de la présidentielle avec 25,84%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,07%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 22,59% et 6,55% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,31% contre 55,69%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Montluçon ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Montluçon il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,41% au premier tour, contre 23,73% pour Louise Heritier (Nupes), Montluçon votant pour la 2ème circonscription de l'Allier. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (55,13% contre 44,87% pour le RN). Louise Heritier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Montluçon : un éclairage démographique La démographie et la situation socio-économique de Montluçon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 19,32% et une densité de population de 1787 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 026 € par an peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,64% et d'une population immigrée de 9,47% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Montluçon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,93% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Montluçon ? À Montluçon (03100), l'une des clés des législatives sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,59% au premier tour. Au deuxième tour, 57,11% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 28,91% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 31,18% au second tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des ménages pourrait nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Montluçon.