Résultat des législatives à Montpellier : de premiers chiffres clés pour le 1er tour

18:23 - Le Rassemblement national à Montpellier, un favori aux législatives ? Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais des tendances apparaissent… Les sondages annoncent un parti de Jordan Bardella entre 30 et 35% des suffrages dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que son résultat de 2022. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 25% à Montpellier, soit 15 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 1,35 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi revoir les ambitions frontistes.

17:37 - La particularité Montpellier lors des élections européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits, même si le raz de marée n'a pas frappé toutes les communes. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Montpellier lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 24.18% des suffrages. La liste se plaçait alors devant celle de Raphaël Glucksmann avec 19.61% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16.68%.

17:17 - Taux de participation record à 17 heures dans l'Hérault (34) Les chiffres viennent de tomber. Le taux de participation aux élections législatives enregistré dans les bureaux de vote du département à 17h est de 60,35%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur. Un chiffre record qui rejoint celui du taux de participation nationale : 59.39% à la même heure.

16:45 - Montpellier avait voté Mélenchon lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Dans la ville de Montpellier, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 12.43%, elle était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 40.73% et 22.45% des voix. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 72.17% contre 27.83% pour Le Pen.

16:27 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Montpellier ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Montpellier, couverte par 5 circonscriptions, verra les candidats LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 41.15%, alors que le RN sera derrière à 10.81%. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place aux candidats Nupes pour le leadership localement.

15:40 - Montpellier : démographie et socio-économie impactent les législatives La démographie et la situation socio-économique de Montpellier façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 46% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 19,84%. De plus, le taux de ménages propriétaires (30,97%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 508 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 72 984 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,90% et d'une population étrangère de 13,96% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 14,96% à Montpellier, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

15:39 - Le taux de participation à midi en forte hausse dans l’Hérault (34) Dans l'Hérault (34), le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi est de 28,91%. Celui-ci s’élevait à 18,55% en 2022 à la mi-journée ! La participation observée est plus élevée qu'au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Montpellier (34000) ? L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute la participation à Montpellier (34000). Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 55,64% au premier tour et seulement 56,08% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Montpellier pour les législatives ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,55% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 34,5% au second tour. L'inflation dans le pays qui grève le budget des Français pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Montpellier.