Résultat des législatives à Montpezat-de-Quercy : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 283 votants de Montpezat-de-Quercy ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella séduisait ainsi 36,1% des votes devant Raphaël Glucksmann à 12,88% et Valérie Hayer à 12,76%.

L'élection à la présidence de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure de l'ancien Front national cumulait déjà 26,23% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,05% et 17,68% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 8,74% des voix. Au second tour, la cheffe du RN surclassait aussi Macron avec 52,22%.

Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Montpezat-de-Quercy, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 23,1% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 33,14% pour Valérie Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (57,81%). Valérie Rabault remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Montpezat-de-Quercy : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Montpezat-de-Quercy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 24% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,82%. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,69%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,73%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,94%, comme à Montpezat-de-Quercy, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.