19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre source de doute de ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 22,79% à Montrabé il y a quelques jours. Mais ce sont 36% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (6,27%), de Marie Toussaint (6,18%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,67%). Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Montrabé, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,9% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Montrabé ? Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? En analysant sommairement la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN devrait se situer à près de 20% à Montrabé. Un chiffre qui semble coller avec les points également gagnés par les lepénistes dans la localité ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - 24,1% pour la liste de Jordan Bardella à Montrabé au début du mois Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler indispensable au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Montrabé. Le mouvement a cumulé 24,1% des suffrages, soit 515 voix, devant Raphaël Glucksmann à 22,79% et Valérie Hayer à 14,37%.

14:32 - Montrabé avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Avec 17,57%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Montrabé au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,2% et 19,71% des votes. Le second tour de scrutin laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,88% contre 34,12% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat à Montrabé pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très analysé. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Montrabé, comptant 15,2%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 33,84% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Jean-Luc Lagleize (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Dynamique électorale à Montrabé : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Montrabé définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,05%. Le taux important de cadres, représentant 27,74%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,23%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,3%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,14%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montrabé, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - L'abstention aux législatives à Montrabé Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, lors des européennes, 66,12% des personnes aptes à voter à Montrabé avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 61,17% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,6% au premier tour et seulement 55% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Montrabé ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.