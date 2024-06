Résultat des législatives à Montricoux : l'élection 2024 en direct

Montricoux avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,1%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 28,89% des votes. Emmanuel Macron et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,91% et 7,59% des voix. Mais la patronne du RN s'imposera finalement au second avec 52,29% contre 47,71% pour Macron.

11:02 - Démographie et politique à Montricoux, un lien étroit

Les données démographiques et socio-économiques de Montricoux révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,17%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (26,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 525 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,18%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,1%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montricoux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,17% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.