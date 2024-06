Résultat des législatives à Montrottier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un tremblement de terre aussi à Montrottier il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. 38,06% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Montrottier, face à Valérie Hayer à 14,79% et Raphaël Glucksmann à 13,56%. Le mouvement eurosceptique s'est placé en tête avec pas moins de 247 votants de Montrottier.

14:32 - 27,78% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Montrottier L'élection présidentielle est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Montrottier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,19%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 27,78% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,48% et 8,91% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,77% contre 53,23%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Montrottier Regarder le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il n'y avait pas de candidature RN aux législatives à Montrottier en 2022, où c'est Thomas Gassilloud (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait au premier tour, avec 30,98%, la commune votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette LREM au second tour dans la localité, avec 55,48%.

11:02 - Comment la composition démographique de Montrottier façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Montrottier comme partout ailleurs. Avec ses 1 386 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 122 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,93% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 762,93 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Montrottier, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Montrottier : retour sur la participation aux dernières élections législatives Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Durant les élections européennes de début juin, parmi les 1 078 personnes en âge de voter à Montrottier, 61,69% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 50,57% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,97% au premier tour et seulement 46,56% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.