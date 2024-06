En direct

19:49 - À Montsûrs, que vont trancher les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 11,9% à Montsûrs pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 22% sur place. Lors du premier tour des élections des députés à Montsûrs, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 49,39% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (14,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,13% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,98% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ?

18:42 - Le RN a solidement progressé à Montsûrs en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Montsûrs entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à environ 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,22% dans la moyenne nationale pour le RN à Montsûrs début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Montsûrs, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 34,22% des votes devant Valérie Hayer à 22,93% et Raphaël Glucksmann à 11,9%. Ce sont ainsi 397 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Montsûrs avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montsûrs lors du premier tour de la présidentielle avec 34,65%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,21%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,53% et 6,5% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 42,11% contre 57,89%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Montsûrs ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Montsûrs, récoltant 16,61% des votes sur place, contre 49,39% pour Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Montsûrs, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Montsûrs et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Montsûrs peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 19,84% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,67% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 845 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 171 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,41%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Montsûrs mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,13% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Abstention à Montsûrs : les leçons des précédentes élections À Montsûrs, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Lors du premier tour de la présidentielle, 25,39% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,17% au premier tour et seulement 57,58% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple en mesure d'impacter les décisions que prendront les électeurs de Montsûrs.