Résultat des législatives à Morfontaine : l'élection 2024 en direct

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 40,46% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Morfontaine. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,31%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 6,87% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen écrasait aussi Emmanuel Macron avec 62,01%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois

Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN réalisait un joli démarrage à Morfontaine lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Muriel Di Rezze qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 33,33% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. C'est en revanche Xavier Paluszkiewicz (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Morfontaine au second tour, avec 56,40%.