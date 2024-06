Résultat des législatives à Mouans-Sartoux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Mouans-Sartoux, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc atterrit en tête avec 23,18% des voix dans la localité, où elle était incarnée par Chantal Chasseriaud. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 13,24% à Mouans-Sartoux. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 6,96% de Manon Aubry (LFI), les 8,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,4% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 28% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Mouans-Sartoux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit pas loin des 20% à Mouans-Sartoux ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,64% dans la moyenne nationale pour Bardella à Mouans-Sartoux il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Mouans-Sartoux, avec 28,64% des voix exprimées devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 16,19%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,24%.

14:32 - 29,62% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Mouans-Sartoux L'élection suprême est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mouans-Sartoux lors du premier tour de la présidentielle avec 29,62%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,15%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,43% et 10,64% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,92% contre 60,08%.

12:32 - Chantal Chasseriaud (Nupes) en tête lors des législatives 2022 à Mouans-Sartoux Le RN ne convainquait pas dans la commune de Mouans-Sartoux il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 15,08% au premier tour, contre 23,18% pour Chantal Chasseriaud (LFI-PS-PC-EELV), Mouans-Sartoux votant pour la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes. Sur la commune de Mouans-Sartoux, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite. Une victoire, donc, pour Michèle Tabarot dans la localité.

11:02 - Les défis socio-économiques de Mouans-Sartoux et leurs implications électorales Dans la commune de Mouans-Sartoux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 8,23% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 703 habitants par km² et 43,71% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux important de cadres, atteignant 26,39%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (16,35%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,12%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mouans-Sartoux mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,64% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Mouans-Sartoux Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Début juin, au moment des européennes, 57,35% des inscrits sur les listes électorales de Mouans-Sartoux s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 54,65% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,94% au premier tour et seulement 42,99% au second tour. Lors du premier tour de la présidentielle, 76,73% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,05% au deuxième tour, soit 6 567 personnes.