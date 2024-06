En direct

19:47 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Murviel-lès-Montpellier ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Murviel-lès-Montpellier, le binôme Nupes avait en effet enregistré 36,98% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (30,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,83% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo). Lors des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 20,82% à Murviel-lès-Montpellier. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 42% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une évolution notable du RN à Murviel-lès-Montpellier Difficile d'établir des parallèles dans cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes émergent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Murviel-lès-Montpellier il y a trois semaines Une élection très récente a changé l'équilibre certes fragile établi en 2022. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Murviel-lès-Montpellier, avec 27,72% des voix exprimées (257 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 20,82%, suivie par Manon Aubry avec 11,22%.

14:32 - 30,66% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Murviel-lès-Montpellier C'est probablement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 20,31%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Murviel-lès-Montpellier au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 30,66% et 23,95% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 59,49% contre 40,51% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Murviel-lès-Montpellier ? Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Murviel-lès-Montpellier, grappillant 18,04% des voix sur place, contre 36,98% pour Sylvain Carriere (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 35,14% contre 64,86% pour les vainqueurs. Sylvain Carriere remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Murviel-lès-Montpellier : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Murviel-lès-Montpellier peut-elle affecter les résultats des législatives ? Dans la ville, 20,74% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 21,23% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,97%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 800 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,95%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,42%), témoigne d'une population instruite à Murviel-lès-Montpellier, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Murviel-lès-Montpellier : facteurs et implications À Murviel-lès-Montpellier (34570), l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Les efforts pour faire "barrage" au RN sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Murviel-lès-Montpellier. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 498 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 15,22% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,62% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,98% au premier tour et seulement 46,39% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Murviel-lès-Montpellier ? Quel député détrônera Sylvain Carriere dans la 8ème circonscription de l'Hérault ?