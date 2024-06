Résultat des législatives à Nanterre : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Sur qui vont converger les 44,67% de la Nupes à Nanterre ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est risqué. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 13,05% à Nanterre. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 36,96% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,42% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,85% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 57% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Nanterre, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 44,67% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Nanterre Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Les enquêtes d'opinion annoncent un Rassemblement national à 33% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son score de 2022. Logiquement, cette dynamique doit le porter à 24% à Nanterre, soit quinze points de plus également que ses 9,49% de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:31 - L'exception Nanterre lors des élections européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Nanterre lors des dernières élections des députés européens, avec 36,96% des suffrages. La liste surclassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 13,05% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 12,96%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devant Macron et Le Pen à Nanterre au premier tour de la dernière présidentielle Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 9,38% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 47,04%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 24,36% et Marine Le Pen avec 9,38%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 21,68% contre 78,32%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Nanterre ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Nanterre ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 9,49% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine, alors que les candidats Nupes rassembleront 44,67% des voix. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Nanterre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Nanterre est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26,49% de cadres pour 97 351 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 9 101 entreprises, Nanterre est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (55,25%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Nanterre abrite une communauté diversifiée, avec ses 18 566 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 47,38% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1573,63 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Nanterre, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives commencent à Nanterre : la participation en question L'observation des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Durant les précédentes européennes, 48,45% des électeurs de Nanterre avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,64% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,51% au premier tour. Au deuxième tour, 43,23% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.