Résultat des législatives à Naours : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est révélateur. Si on se penche sur le détail, 239 électeurs de Naours ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella enregistrait ainsi 45,61% des votes face à Valérie Hayer à 13,74% et Raphaël Glucksmann à 8,97%.

La commune de Naours avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait les devants avec 30,42% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,69% et 17,36% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 5,74% des suffrages. Au second tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 51,04% contre 48,96%.

11:02 - Comment la composition démographique de Naours façonne les résultats électoraux ?

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Naours contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le taux de chômage à 8,82% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 49,26% de population active et une densité de population de 64 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 486 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,63%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,45%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,39% à Naours, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.