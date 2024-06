Résultat des législatives à Narbonne : premiers chiffres de l'élection 2024

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 32% ou plus à Narbonne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Les défis socio-économiques de Narbonne et leurs implications électorales

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Narbonne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,9% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (59,46%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 17 553 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,50% et d'une population étrangère de 6,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 16,33%, comme à Narbonne, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.