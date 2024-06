Résultat des législatives à Nargis : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette législative au niveau local. Le RN arrivait en pôle position à Nargis en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Thomas Ménagé devant ses concurrents au premier tour, avec 37,31% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription du Loiret. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 67,55%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,45%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Nargis

Quelle influence la population de Nargis exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Dans le village, 17,77% des résidents sont des enfants, et 28,11% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (29,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 529 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,77%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,18%, comme à Nargis, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.