Résultat des législatives à Neufgrange : l'élection 2024 en direct

15:36 - Neufgrange avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Neufgrange au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 33,25% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour étaient distancés à 26,73% et 10,36% des voix. Jean-Luc Mélenchon devait se contenter de la quatrième place avec 9,08% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 51,48%, devant Emmanuel Macron à 48,52%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel en 2022 Il y a deux ans, lors des législatives à Neufgrange, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,57% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 34,14% pour Nicole Trisse (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 59,81%. C'est ainsi Vincent Seitlinger (Les Républicains) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Neufgrange : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Neufgrange, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 740 logements pour 1 335 habitants, la densité de la ville est de 200 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 833 foyers fiscaux. Dans le bourg, 11,86% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 33,82% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 39,35% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 52,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 423,39 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, à Neufgrange, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Neufgrange ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 1 083 personnes en capacité de voter à Neufgrange avaient pris part à l'élection (soit 50,97%). La participation était de 52,67% en 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,45% au premier tour et seulement 42,76% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017.