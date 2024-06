Résultat des législatives à Neuilly-Plaisance : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Neuilly-Plaisance convoité La Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 16,2% à Neuilly-Plaisance. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 41% sur place. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Neuilly-Plaisance, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,53% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel score aux législatives à Neuilly-Plaisance ? Difficile d'avoir les idées claires après tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… Si on extrapole la progression du RN constatée des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait se situer à environ 20% à Neuilly-Plaisance. Un verdict qui semble logique compte tenu des points également arrachés par le parti sur place ces dernières années : un bond de 6 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Neuilly-Plaisance au début du mois ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. 21,32% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Neuilly-Plaisance, devant Manon Aubry à 16,23% et Raphaël Glucksmann à 16,2%. Le mouvement d'extrême droite s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1408 électeurs de Neuilly-Plaisance.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Neuilly-Plaisance lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'avait pas été servie à Neuilly-Plaisance au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 13,87% contre 30,91% pour Emmanuel Macron et 28,08% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 72,07% contre 27,93% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Neuilly-Plaisance ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Avec 12,17% à Neuilly-Plaisance, le RN avait été distancé par les 30,53% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Patrice Anato (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Dynamique électorale à Neuilly-Plaisance : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale législative, Neuilly-Plaisance est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 26,44% de cadres supérieurs pour 21 415 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 888 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 3 427 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,23%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 899 euros par an. À Neuilly-Plaisance, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention à Neuilly-Plaisance : les leçons des précédentes élections À Neuilly-Plaisance, le taux de participation constituera l'un des critères importants du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,59% au premier tour. Au second tour, 47,93% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Neuilly-Plaisance cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 70,79% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,73% au premier tour, c'est-à-dire 9 578 personnes.