Résultat des législatives à Neuville-en-Ferrain : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les électeurs de gauche à Neuville-en-Ferrain ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 10,23% à Neuville-en-Ferrain. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Neuville-en-Ferrain, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 16,5% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 11 points à Neuville-en-Ferrain Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% ou plus à Neuville-en-Ferrain ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Neuville-en-Ferrain il y a trois semaines ? Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Neuville-en-Ferrain, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, récoltant 37,86% des voix contre Valérie Hayer à 17,89% et Raphaël Glucksmann à 10,23%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Neuville-en-Ferrain au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Neuville-en-Ferrain avec 27,48% contre 34,2% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,48% et 7,59% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,42% contre 57,58%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce soir à Neuville-en-Ferrain ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera une des clés pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Neuville-en-Ferrain, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,53% des votants ayant voté pour son binôme, contre 43,50% pour Gérald Darmanin (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (66,79%). Gérald Darmanin conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Neuville-en-Ferrain : impact de la démographie et de l'économie locale A la mi-journée des législatives, Neuville-en-Ferrain fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 160 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 638 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 421 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,75%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 276 résidents étrangers, représentant 2,73% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,72%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 31 530 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Neuville-en-Ferrain contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - Neuville-en-Ferrain : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, 8 480 inscrits sur les listes électorales de Neuville-en-Ferrain avaient pris part au vote (soit 51,33%). Le taux de participation était de 48,44% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,86% au premier tour. Au deuxième tour, 43,52% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Neuville-en-Ferrain ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 71,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 73,13% au second tour, soit 6 114 personnes.