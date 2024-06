Résultat des législatives à Neuville-Saint-Vaast : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Neuville-Saint-Vaast : tour d'horizon démographique

Devant le bureau de vote de Neuville-Saint-Vaast, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 603 habitants répartis dans 713 logements, cette ville présente une densité de 118 hab/km². Ses 99 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,92%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 39,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2102,21 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Neuville-Saint-Vaast incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.