Résultat des législatives à Neuvy-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Neuvy-sur-Loire au premier tour de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La communauté électorale de Neuvy-sur-Loire avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022. La cheffe de l'ancien FN terminait avec 39,87% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,69% et 11,59% des voix. Neuvy-sur-Loire n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec seulement 5,1% des suffrages. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est également la candidate du Rassemblement national qui passait devant avec 60,08%, devant Emmanuel Macron à 39,92%.