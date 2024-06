Résultat des législatives à Néville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une victoire de Bardella à Néville début juin En deux ans, ce fragile équilibre a été effacé, en France comme dans beaucoup de communes. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Néville, avec 44,17%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 11,25% et Raphaël Glucksmann à 11,25%.

14:32 - 35,95% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Néville Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste de la France à Néville lors de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,95% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,3% et 15,18% des voix. La quatrième place était pour Fabien Roussel, avec 5,19% des voix. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 56,4%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Néville A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives sera très observé. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Néville. Dans la commune, partie intégrante de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Anaïs Thomas qui arrivait en tête au premier tour avec 31,61%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,47%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,53%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Néville : ce qu'il faut retenir La composition démographique et la situation socio-économique de Néville déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 138 habitants/km² et 42,28% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,77% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 455 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (2,63%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,49%, comme à Néville, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Néville À Néville, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,15% au premier tour. Au second tour, 43,05% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Néville ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,45% des personnes aptes à voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 78,35% au premier tour, soit 767 personnes. La flambée des prix qui plombe le budget des foyers français cumulée avec les craintes dues au conflit armé entre la Palestine et Israël, seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Néville.