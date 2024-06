Résultat des législatives à Niderviller : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Niderviller ? C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du parti frontiste s'imposait avec 35,85% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,62% et 13,85% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,38% des voix pour sa part. Rebelotte au 2e tour contre Macron avec une candidate du RN à 56,82% contre 43,18%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Niderviller ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indicateur clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Niderviller, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 18,32% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 52,62% pour Fabien Di Filippo (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 75,60%. Fabien Di Filippo s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Niderviller et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Niderviller, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 172 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 73 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,33% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 35,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 842,56 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Niderviller, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Niderviller : la participation en question Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 1 193 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, sur les 898 inscrits sur les listes électorales à Niderviller, 52,34% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 45,26% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,31% au premier tour et seulement 39,17% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Niderviller ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 75,53% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part à l'élection, contre une participation de 74,3% au premier tour, soit 662 personnes.