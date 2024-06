Résultat des législatives à Noisseville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 30,4% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Noisseville C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Noisseville lors du premier tour de la présidentielle avec 30,4%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,48%. Noisseville n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,01% et 7,2% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 39,81% contre 60,19%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Noisseville ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Noisseville, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 20,49% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 24,05% pour Françoise Grolet (Divers centre) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 56,19% des voix, devant les candidats Nupes (43,81%). Françoise Grolet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques de Noisseville révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Noisseville révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,86%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,1%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 456 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,85%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,81%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Noisseville mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives démarrent à Noisseville : quel sera le taux d'abstention ? L'observation des résultats des derniers scrutins électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, 46,44% des électeurs de Noisseville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,53% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,39% au premier tour et seulement 57,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Noisseville ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,03% dans la ville. L'abstention était de 24,92% au second tour.