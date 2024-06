Résultat des législatives à Noisy-le-Grand : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait glané 15,26% à Noisy-le-Grand le 9 juin. Mais ce sont 47% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (24,14%), de Marie Toussaint (6,28%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,15%). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Noisy-le-Grand, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 35,05% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 4 points à Noisy-le-Grand Que peut-on tirer de cette masse de données ? En analysant sommairement la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 18% à Noisy-le-Grand. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également arrachés par les lepénistes dans la ville ces dernières années : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

15:31 - L'exception Noisy-le-Grand lors des élections du 9 juin Le verdict des élections il y a quelques semaines est historique. Consulter des résultats aussi récents semble donc tout aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Manon Aubry a en effet vaincu à Noisy-le-Grand lors des élections du Parlement européen il y a quelques jours, avec 24,14%. La liste a rélegué le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 19,35% des voix.

14:32 - 36% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle à Noisy-le-Grand C'est probablement l'élection présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 36% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 28,81%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 12,62% des votes. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,22% contre 72,78%.

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Noisy-le-Grand ? Analyser le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne garantit rien… Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Noisy-le-Grand en 2022, lors des élections des députés, avec 10,42% au premier tour, contre 35,05% pour Thomas Portes (LFI-PS-PC-EELV), Noisy-le-Grand étant partie intégrante de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (55,08% contre 44,92% pour le RN). Thomas Portes remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Noisy-le-Grand : législatives et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Noisy-le-Grand se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 70 374 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 5 616 entreprises, Noisy-le-Grand offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (67,29%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 12 076 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,09%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2661,81 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Noisy-le-Grand, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Noisy-le-Grand ? Au cours des précédentes élections, les 70 774 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les européennes du mois de juin 2024, 48,27% des électeurs de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 44,64% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,17% au premier tour et seulement 45,58% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.