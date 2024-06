Résultat des législatives à Nostang : l'élection 2024 en direct

11:02 - Démographie et politique à Nostang, un lien étroit

Dans la commune de Nostang, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec 47,8% de population active et une densité de population de 96 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,16% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 655 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,26%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,04%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Nostang mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,12% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.