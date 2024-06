Résultat des législatives à Nouvion : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 46,99% pour la liste Rassemblement national à Nouvion le 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme encore plus pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Nouvion, avec 46,99%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 12,39% et Jean Lassalle à 11,29%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Nouvion au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté électorale de Nouvion avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la candidate du Rassemblement national prenait la tête avec 36,3% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,59% et 11,76% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 6,46% des voix. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est également Marine Le Pen qui passait devant à Nouvion avec 55,3%, devant Emmanuel Macron à 44,7%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un puissant résultat à Nouvion. C'est en effet Nicolas Lottin qui se classait en pôle position au premier tour avec 29,64% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Somme. Mais c'est en revanche Emmanuel Maquet (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Nouvion au second tour, avec 54,82%.

11:02 - Nouvion : démographie, élections et stratégies politiques Comment les habitants de Nouvion peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,88% et une densité de population de 83 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,03%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 452 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,41%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Nouvion mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,32% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - L'abstention aux législatives à Nouvion À Nouvion, le taux de participation sera sans nul doute un critère déterminant du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,8% au premier tour. Au deuxième tour, 43,36% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Nouvion ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 029 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,07% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,49% au deuxième tour, c'est-à-dire 829 personnes.