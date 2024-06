En direct

19:48 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Noyarey La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Lors du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 25,47% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 14,45% à Noyarey. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 31% sur place.

18:42 - Le RN a largement progressé à Noyarey en 5 ans Alors que conclure de cette avalanche de chiffres ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 27% ou plus à Noyarey ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Noyarey le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Noyarey, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, glanant 33,02% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,45% et Valérie Hayer à 12,9%.

14:32 - 32,27% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Noyarey La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Noyarey lors du premier tour de la présidentielle avec 32,27%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,73%. Noyarey n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,18% et 7,82% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,6% contre 60,4%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Noyarey en 2022, lors des législatives, avec 19,16% au premier tour, contre 33,18% pour Emilie Chalas (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Noyarey votant pour la 3ème circonscription de l'Isère. Au second tour, c'est encore Emilie Chalas qui glanera le plus de suffrages, avec 56,68% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Noyarey : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Noyarey peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,77%. En outre, le taux de familles propriétaires (79,19%) souligne l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,6%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 866 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 4,06% et d'une population immigrée de 9,01% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Noyarey mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,08% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Noyarey À Noyarey (38360), l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 704 personnes en âge de voter dans la commune, 19,89% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,48% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,33% au premier tour et seulement 51,96% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Noyarey.