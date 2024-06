Résultat des législatives à Nuaillé : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Nuaillé au premier tour de l'élection présidentielle

Le choix du président de la République est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. Nuaillé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,13%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 37,94% des suffrages. Nuaillé n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,27% et 5,42% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 30,88% contre 69,12%.