19:47 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 13% et 21% à Ogy-Montoy-Flanville à l'issue de ce premier tour La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ogy-Montoy-Flanville, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,56% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,31% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 12,5% à Ogy-Montoy-Flanville pour les élections continentales. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 21% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (5,36%), de Marie Toussaint (4,97%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,89%).

18:42 - 16 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Ogy-Montoy-Flanville Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 16 points à Ogy-Montoy-Flanville entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 26% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Ogy-Montoy-Flanville le 9 juin dernier ? Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Ogy-Montoy-Flanville, avec 38,9% des votes exprimés, soit 305 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,35%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,5%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Ogy-Montoy-Flanville au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ogy-Montoy-Flanville lors du premier tour de la présidentielle avec 35,22%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,86%. Ogy-Montoy-Flanville n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,02% et 6,65% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,18% contre 59,82%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Ogy-Montoy-Flanville ? Au premier tour des élections législatives 2022, Ogy-Montoy-Flanville, couverte par la 3ème circonscription de la Moselle, verra le binôme Divers gauche s'imposer avec 23,55%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 18,63%. Cette entrée en matière en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 18,63%.

11:02 - Dynamique électorale à Ogy-Montoy-Flanville : une analyse socio-démographique Quelle influence la population d'Ogy-Montoy-Flanville exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,45%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (93,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 682 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,55%), témoigne d'une population instruite à Ogy-Montoy-Flanville, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Election à Ogy-Montoy-Flanville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés du scrutin législatif à Ogy-Montoy-Flanville. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,41% au premier tour et seulement 41,45% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Ogy-Montoy-Flanville ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,39% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 76,39% au premier tour, ce qui représentait 1 142 personnes.