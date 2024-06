Résultat des législatives à Oinville-sur-Montcient : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quels étaient les résultats des européennes à Oinville-sur-Montcient il y a trois semaines ? Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi avisé au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Oinville-sur-Montcient, avec 35,61%, soit 177 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 13,48% et Raphaël Glucksmann à 13,08%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Oinville-sur-Montcient ? L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Oinville-sur-Montcient lors du premier tour de la présidentielle avec 28,49%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,54%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,36% et 10,3% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,06% contre 57,94%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Oinville-sur-Montcient, grappillant 20,24% des voix sur place, contre 25,10% pour Edwige Hervieux (La République en Marche). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Edwige Hervieux (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Oinville-sur-Montcient : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique d'Oinville-sur-Montcient détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,3% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 46,3% de population active et une densité de population de 281 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux important de cadres, atteignant 37,25%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (11,73%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Oinville-sur-Montcient mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,8% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Oinville-sur-Montcient L'étude des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, sur les 862 inscrits sur les listes électorales à Oinville-sur-Montcient, 41,07% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,97% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,36% au premier tour et seulement 46,89% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Oinville-sur-Montcient pour les élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.