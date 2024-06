Résultat des législatives à Oisemont : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 51,2% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Oisemont, contre Valérie Hayer à 12,04% et François-Xavier Bellamy à 10,72%. Le RN est arrivé en tête avec pas moins de 234 habitants d'Oisemont passés par les isoloirs.

14:32 - 44,41% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Oisemont

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Oisemont lors de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 44,41% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,3% et 9,29% des voix. Valérie Pécresse finissait au pied de ce podium avec 8,09% des suffrages. Pour le second tour du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui s'imposait avec 57,69%, devant Emmanuel Macron à 42,31%.