Résultat des législatives à Orléans : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Orléans ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Orléans, la Nupes avait en effet enregistré 33,98% des votes au total sur les 3 circonscriptions se trouvant sur la ville. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 17,72% à Orléans. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 39% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - À Orléans, le Rassemblement national en embuscade Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des pistes émergent… La progression du RN semble déjà forte à Orléans entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,82%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (17,97%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Orléans Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le 9 juin en effet, à Orléans, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, cumulant 17,97% des votes face à Raphaël Glucksmann à 17,72% et Valérie Hayer à 16,73%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Orléans lors de la dernière présidentielle Avec 12,58%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait fait Marine Le Pen à Orléans au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,41% et 28,5% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 73,2% contre 26,8% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Orléans ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Orléans, comptant 10,44% en moyenne sur les 3 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,98% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux candidats rivaux portant l'étiquette Ensemble ! Avec 48,36% contre 51,64% pour les vainqueurs. Les vainqueurs de l'élection dans la ville étaient donc cette fois Ghislaine Kounowski (NUP) dans la 1re circonscription avec 50,19%, Caroline Janvier (ENS) dans la 2e circonscription avec 53,9% et Richard Ramos (ENS) dans la 6e circonscription avec 50,8%.

11:02 - Orléans et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux À Orléans, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 15,82% peut agir sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 4171 hab par km² et 47,11% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (38,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 30 942 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,98% et d'une population étrangère de 15,38% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,73% à Orléans, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Orléans : la participation en question À Orléans (45000), l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera l'abstention. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite sont notamment susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Orléans. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,79% dans la ville, contre un taux d'abstention de 31,44% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,3% au premier tour. Au second tour, 52,81% des votants ne se sont pas déplacés. Quels candidats arriveront en tête dans les 3 circonscriptions d'Orléans ?