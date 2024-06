Résultat des législatives à Outreau : premiers chiffres de l'élection 2024

C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 40,12% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Outreau. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,3%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 4,15% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen avait aussi une longueur d'avance avec 60,97% contre 39,03%.

11:02 - Les données démographiques d'Outreau révèlent les tendances électorales

À Outreau, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,45% et une densité de population de 1960 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 859 € par an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,18%) et le nombre de résidences HLM (34,97% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Outreau mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,99% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.