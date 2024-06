Résultat des législatives à Pacé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Pacé ? Une autre interrogation de ces législatives est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 22,09% à Pacé il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 38% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Pacé, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 30,02% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,81% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 2,36% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement à Pacé lors des législatives ? Que déduire des résultats des dernières élections ? La progression du RN est déjà solide à Pacé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (8,56%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (15,82%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dépassé à Pacé lors des européennes du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le podium des dernières élections européennes à Pacé, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Valérie Hayer avec 23,98% des suffrages exprimés, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 22,09% et Jordan Bardella avec 15,82%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Pacé lors de la présidentielle 2022 Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 à Pacé que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 10,04% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 44,5%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 18,37% et Marine Le Pen avec 10,04%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 17,56% contre 82,44%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN ratait complètement la première marche à Pacé il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 7,96% au premier tour, contre 43,64% pour Christophe Martins (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Pacé votant pour la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. A l'issue du second tour, c'est encore Christophe Martins qui cumulera le plus de voix, avec 61,93% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Pacé : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Pacé, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,8% sont des personnes âgées. Le pourcentage important de cadres, représentant 29,66%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,87%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,71%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 8,4% à Pacé, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Pacé : l'abstention en question Le niveau de participation sera incontestablement un critère clé de ce scrutin législatif 2024 à Pacé (35740). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 8 650 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,65% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,5% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,76% au premier tour. Au second tour, 41,16% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pacé ? Les campagnes pour contrer l'extrême-droite seraient en mesure d'inciter les électeurs de Pacé à s'intéresser plus fortement à l'élection.