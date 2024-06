Résultat des législatives à Parné-sur-Roc : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Parné-sur-Roc lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,9% contre 40,55% pour Emmanuel Macron. Parné-sur-Roc n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,64% et 6,26% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 31,4% contre 68,6%.

12:32 - À Parné-sur-Roc, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Le RN ne convainquait pas à Parné-sur-Roc il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 12,02% au premier tour, contre 49,70% pour Guillaume Garot (Nupes), Parné-sur-Roc votant pour la 1ère circonscription de la Mayenne. Sur la commune de Parné-sur-Roc, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie lors du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Parné-sur-Roc : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Parné-sur-Roc, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec 49,97% de population active et une densité de population de 56 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 3,78% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (8,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 511 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,09%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,12%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Parné-sur-Roc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,53% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Parné-sur-Roc L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Parné-sur-Roc. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,02% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 16,67% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,1% au premier tour. Au second tour, 54,44% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Parné-sur-Roc pour les élections législatives ? Les jeunes montrent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?