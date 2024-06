En direct

19:41 - À Paulhac, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 17,12% à Paulhac. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 31% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,71%), de l'EELV Marie Toussaint (7,29%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,22%). La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Paulhac, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 25,23% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Paulhac Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Paulhac entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 27% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Paulhac il y a trois semaines Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi une évidence au moment d'appréhender le scrutin de ces législatives. 30,11% des votes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Paulhac, face à Raphaël Glucksmann à 17,12% et Valérie Hayer à 14,1%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 190 votants de Paulhac.

14:32 - 25,15% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Paulhac C'est sans doute l'élection suprême qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 25,15% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,3% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle à Paulhac. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 20,22% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 59,97% contre 40,03% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette élection des députés localement, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Paulhac, obtenant 19,06% des suffrages sur place, contre 25,41% pour Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes avec 49,40% contre 50,60% pour les vainqueurs. C'est en revanche Anne Stambach-Terrenoir (Nupes) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Paulhac : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Paulhac, les élections sont en cours. Avec une population de 1 242 habitants répartis dans 493 logements, cette localité présente une densité de 88 habitants/km². Ses 88 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 400 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (92,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,05 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Paulhac, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Paulhac ? À Paulhac, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,49% au premier tour. Au second tour, 43,73% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 982 personnes en âge de voter dans la commune, 12,42% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 15,77% au second tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement ramener les habitants de Paulhac dans les isoloirs.