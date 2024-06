Résultat des législatives à Pendé : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - 49,3% pour le Rassemblement national à Pendé il y a trois semaines Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Pendé, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 49,3% des suffrages face à Jean Lassalle à 15,97% et Valérie Hayer à 9,18%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Pendé au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen a fait bien mieux que dans le reste de la France à Pendé au cours de la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 41,53% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,24% et 9,45% des voix. Pendé n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 5,85% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, la patronne du RN s'était aussi imposée avec 61,76% contre 38,24%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Pendé Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse peut induire en erreur… Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un très bon résultat à Pendé. C'est en effet Nicolas Lottin qui se classait en tête au premier tour avec 36,76% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Somme. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 52,16%, devant le binôme Les Républicains à 47,84%.

11:02 - Dynamique électorale à Pendé : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pendé mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,53% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (65,13%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 461 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,47%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,37%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,02%, comme à Pendé, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - Abstention aux législatives à Pendé : les chiffres clés Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Pendé ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,97% au premier tour et seulement 50,23% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 883 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,24% étaient allées voter. La participation était de 76,22% au premier tour, c'est-à-dire 673 personnes.