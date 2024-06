En direct

19:47 - Quels pourraient être les reports pour les voix de gauche à Perche en Nocé ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, devrait en séduire une partie. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Perche en Nocé, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,42% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,98% à Perche en Nocé pour le tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 6,28% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,56% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 27% cette fois.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Perche en Nocé Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Perche en Nocé aux européennes Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Dans le détail, 279 électeurs de Perche en Nocé se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 32,44% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,4% et Raphaël Glucksmann à 11,98%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Perche en Nocé lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection suprême. Perche en Nocé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,01%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 28,84% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,17% et 5,41% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,77% contre 57,23%.

12:32 - À Perche en Nocé, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Perche en Nocé il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,53% au premier tour, contre 24,42% pour Cécile Bussière (Nupes), Perche en Nocé étant partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Orne. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Véronique Louwagie (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Perche en Nocé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Perche en Nocé peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,63% et une densité de population de 101 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (60,35%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 838 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,34%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,31%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,65%, comme à Perche en Nocé, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Perche en Nocé Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Perche en Nocé (61340), qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le quotidien des foyers français seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Perche en Nocé. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 77,47% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,5% au deuxième tour, ce qui représentait 1 289 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,16% au premier tour et seulement 46,7% au deuxième tour. Quel député se substituera à Véronique Louwagie dans la 2ème circonscription de l'Orne ?