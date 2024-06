Résultat des législatives à Périgueux : premiers chiffres de l'élection 2024

La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une part. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Périgueux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,18% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 19,24% à Périgueux. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 8,56% de Manon Aubry (LFI), les 6,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,44% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 36% cette fois.

La préférence des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection suprême. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,17% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,56%. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 16,65%. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,71% contre 65,29%.

Dans la commune de Périgueux, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,39% de 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (39,08%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 9 341 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (26,54%) et le nombre de résidences HLM (17,14% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Périgueux mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,69% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.