19:53 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Petit-Bourg ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 11,36% à Petit-Bourg. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 31% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (14,15%), de Marie Toussaint (5,17%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,17%). La Nupes était absente par ailleurs lors des dernières législatives à Petit-Bourg. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 42,60% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 53,80%.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Petit-Bourg avant les législatives Alors que tirer de tous ces données ? L'étiquette RN pourrait atteindre 30% à Petit-Bourg lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les élections européennes se confirme localement. Le RN est même crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Petit-Bourg il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le verdict qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Il y a quelques semaines en effet, à Petit-Bourg, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, avec 26,8% des voix contre Valérie Hayer à 18,07% et Manon Aubry à 14,15%. Ce sont alors 731 électeurs qui l'ont choisie dans la cité.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Petit-Bourg ? C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives à Petit-Bourg que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 15,81% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 53,13%, suivi donc de Marine Le Pen avec 15,81% et Emmanuel Macron avec 15,73%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,59% contre 36,41%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Petit-Bourg ? Le score du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette législative 2024. Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Petit-Bourg, comptant 19,92%des suffrages, alors que les candidats Divers gauche obtiendront 42,60% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Divers gauche avec 46,20% contre 53,80% pour les vainqueurs. Mais c'est Max Mathiasin (Divers gauche) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Petit-Bourg A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Petit-Bourg regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24 272 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 126 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 221 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (70,59%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Petit-Bourg abrite une communauté diversifiée, avec ses 884 résidents étrangers, soit 3,62% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 743 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,07%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Petit-Bourg, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Petit-Bourg : la participation en question À Petit-Bourg, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 25,63% au premier tour et seulement 29,72% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 51,42% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 50,64% au premier tour, ce qui représentait 9 044 personnes.