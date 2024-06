Résultat des législatives à Picquigny : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Picquigny avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La figure du RN s'imposait avec 38,72% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,38% et 14,18% des voix. Picquigny n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,96% des suffrages pour sa part. Au 2e tour du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 58,02%, devant Emmanuel Macron à 41,98%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Picquigny

Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Picquigny, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 27,39% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,94% pour François Ruffin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 52,97%. François Ruffin s'imposait donc définitivement sur place.