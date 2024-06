En direct

19:51 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Pignan ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait glané 13,64% à Pignan début juin. Mais ce sont 29% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,16%), de Marie Toussaint (5,37%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,48%). La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Pignan, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 25,08% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN à Pignan Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 36% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Pignan Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Pignan. Le mouvement a séduit 38,69% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 13,64% et Valérie Hayer à 11,58%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Pignan au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,06% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Pignan. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,27%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,77% des voix. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,91% contre 51,09%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Pignan Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national réalisait un joli résultat à Pignan il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de l'Hérault, c'est Cédric Delapierre qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 28,80%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 55,01%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,99%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Pignan Quel impact aura la population de Pignan sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 328 habitants/km² et un taux de chômage de 12,09%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (84,91%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 986 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,28%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,99%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Pignan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,01% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives débutent à Pignan : l'abstention en question Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'élevait à 57,33% des votants de Pignan (Hérault), à comparer avec un taux de participation de 53,01% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,48% au premier tour. Au deuxième tour, 47,78% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Pignan ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,33% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 80,3% au premier tour, c'est-à-dire 4 911 personnes.