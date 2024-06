En direct

19:49 - Sur qui vont se diriger les 24,62% de la Nupes à Ploemel ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Ploemel, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,62% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 16,84% à Ploemel le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 29% sur place.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Ploemel Que conclure de cette avalanche de scores ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Ploemel entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 23% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,66% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Ploemel le 9 juin Le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme encore plus logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, terminait en tête des européennes à Ploemel. Le bulletin attirait 28,66% des votes, face à Valérie Hayer à 16,98% et Raphaël Glucksmann à 16,84%.

14:32 - 33,59% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Ploemel L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ploemel lors du premier tour de la présidentielle avec 33,59%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 20,77%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,96% et 7,58% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 35,94% contre 64,06%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Ploemel en 2022, lors des élections du Parlement, avec 15,32% au premier tour, contre 30,86% pour Jimmy Pahun (Ensemble !), Ploemel votant pour la 2ème circonscription du Morbihan. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les défis socio-économiques de Ploemel et leurs implications électorales Dans la commune de Ploemel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Dans la ville, 19,13% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 26,35% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 876 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 406 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,71%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,33%, comme à Ploemel, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Analyse de la participation aux élections législatives à Ploemel L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Ploemel. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,21% au premier tour. Au deuxième tour, 46,05% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Ploemel ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,97% des votants de la localité. L'abstention était de 16,78% au premier tour. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?